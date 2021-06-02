Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1740 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 557 bin 351 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 7 milyon 11 bin 696 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1740 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 763 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1792 lira 72 kuruş, satış fiyatı 1688 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 905 bin 703 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 145 milyon 93 bin 257 metreküp olarak kayıtlara geçti.