Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1789 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 491 bin 509 lira oldu. Bu rakam cuma günü 6 milyon 571 bin 430 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1789 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 187 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1842 lira 87 kuruş, satış fiyatı 1735 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 222 bin 48 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 365 bin 133 metreküp olarak kayıtlara geçti.