Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1760 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 208 bin 35 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 5 milyon 162 bin 851 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1760 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 957 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1812 lira 95 kuruş, satış fiyatı 1707 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 151 milyon 581 bin 648 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 152 milyon 21 bin 354 metreküp olarak kayıtlara geçti.