Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1723 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 564 bin 751 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 690 bin 477 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1723 lira 74 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 222 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1794 lira 75 kuruş, satış fiyatı 1672 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 149 milyon 30 bin 888 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 150 milyon 427 bin 544 metreküp olarak kayıtlara geçti.