Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1786 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 658 bin 337 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 9 milyon 350 bin 94 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1786 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 725 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1840 lira 25 kuruş, satış fiyatı 1733 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 395 bin 42 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 137 milyon 612 bin 307 metreküp olarak kayıtlara geçti.