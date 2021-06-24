Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1927 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 191 bin 908 lira oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 768 bin 555 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1927 lira 21 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 757 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1985 lira 3 kuruş, satış fiyatı 1869 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 248 bin 457 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 889 bin 29 metreküp olarak kayıtlara geçti.