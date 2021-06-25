Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1999 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 343 bin 200 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 9 milyon 191 bin 908 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1999 lira 46 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 172 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2059 lira 44 kuruş, satış fiyatı 1939 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 805 bin 759 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 490 bin 829 metreküp olarak kayıtlara geçti.