Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 526 bin lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 8 milyon 810 bin lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 263 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 60 lira, satış fiyatı 1940 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 805 bin 759 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 490 bin 829 metreküp olarak kayıtlara geçti.