Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1904 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 821 bin 865 lira oldu. Bu rakam salı günü 8 milyon 168 bin 791 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1904 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 681 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 92 lira 12 kuruş, satış fiyatı 1847 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 149 milyon 266 bin 494 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 150 milyon 604 bin 899 metreküp olarak kayıtlara geçti.