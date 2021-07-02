Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 105 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 782 bin 766 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 10 milyon 821 bin 865 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 105 lira 28 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 319 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 168 lira 44 kuruş, satış fiyatı 2 bin 42 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 154 milyon 802 bin 715 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 154 milyon 296 bin 125 metreküp olarak kayıtlara geçti.