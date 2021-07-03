Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 87 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 576 bin 733 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 2 milyon 782 bin 766 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 87 lira 68 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 714 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 150 lira 31 kuruş, satış fiyatı 2 bin 25 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 151 milyon 768 bin 1 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 150 milyon 327 bin 549 metreküp olarak kayıtlara geçti.