Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 82 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 636 bin 640 lira oldu. Bu rakam cuma günü 3 milyon 576 bin 733 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 82 lira 26 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 707 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 144 lira 73 kuruş, satış fiyatı 2 bin 19 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 149 milyon 461 bin 544 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 148 milyon 963 bin 250 metreküp olarak kayıtlara geçti.