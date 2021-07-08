Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 62 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 55 bin 292 lira oldu. Bu rakam salı günü 3 milyon 982 bin 941 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 62 lira 46 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 421 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 124 lira 33 kuruş, satış fiyatı 2 bin lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 896 bin 75 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 991 bin 969 metreküp olarak kayıtlara geçti.