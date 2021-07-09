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Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

09.07.2021 14:33
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 62 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 62 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 553 bin 124 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 7 milyon 55 bin 292 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 62 lira 42 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 662 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 124 lira 29 kuruş, satış fiyatı 2 bin lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 502 bin 928 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 271 bin 322 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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