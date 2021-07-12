Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 55 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 909 bin 552 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 8 milyon 786 bin 21 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 55 lira 27 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 847 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 116 lira 93 kuruş, satış fiyatı 1993 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 123 milyon 489 bin 384 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 122 milyon 89 bin 272 metreküp olarak kayıtlara geçti.