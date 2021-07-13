Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 56 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 276 bin 177 lira oldu. Bu rakam pazar günü 7 milyon 909 bin 552 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 56 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 538 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 118 lira, satış fiyatı 1994 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 273 bin 381 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 136 milyon 799 bin 702 metreküp olarak kayıtlara geçti.