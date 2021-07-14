Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 52 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 533 bin 696 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 7 milyon 276 bin 177 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 52 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 158 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 113 lira 72 kuruş, satış fiyatı 1990 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 398 bin 673 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 141 milyon 805 bin 987 metreküp olarak kayıtlara geçti.