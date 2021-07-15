Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 46 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 347 bin 696 lira oldu. Bu rakam salı günü 8 milyon 533 bin 696 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 46 lira 2 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 569 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 107 lira 40 kuruş, satış fiyatı 1984 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 964 bin 175 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 135 milyon 859 bin 301 metreküp olarak kayıtlara geçti.