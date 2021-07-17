Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 92 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 914 bin 149 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 10 milyon 921 bin 358 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 92 lira 49 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 305 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 155 lira 26 kuruş, satış fiyatı 2 bin 29 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 467 bin 61 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 137 milyon 67 bin 1 metreküp olarak kayıtlara geçti.