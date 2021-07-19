Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 79 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 486 bin 675 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 742 bin 677 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 79 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 81 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 141 lira 85 kuruş, satış fiyatı 2 bin 17 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 22 bin 968 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 116 milyon 364 bin 1 metreküp olarak kayıtlara geçti.