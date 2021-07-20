Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 74 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 367 bin 23 lira oldu. Bu rakam pazar günü 8 milyon 486 bin 675 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 74 lira 36 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 624 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 136 lira 59 kuruş, satış fiyatı 2 bin 12 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 501 bin 785 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 51 bin 314 metreküp olarak kayıtlara geçti.