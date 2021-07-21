Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 60 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 833 bin 85 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 367 bin 23 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 60 lira 87 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 342 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 122 lira 70 kuruş, satış fiyatı 1999 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 90 milyon 757 bin 276 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 93 milyon 886 bin 287 metreküp olarak kayıtlara geçti.