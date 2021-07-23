Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 88 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 609 bin 650 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 418 bin 973 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 88 lira 1 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 166 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 150 lira 65 kuruş, satış fiyatı 2 bin 25 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 99 milyon 498 bin 172 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 98 milyon 765 bin 755 metreküp olarak kayıtlara geçti.