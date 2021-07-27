Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 71 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 298 bin 995 lira oldu. Bu rakam pazar günü 2 milyon 151 bin 215 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 71 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 75 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 133 lira 29 kuruş, satış fiyatı 2 bin 9 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 535 bin 534 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 498 bin 52 metreküp olarak kayıtlara geçti.