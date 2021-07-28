Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 75 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 455 bin 273 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 298 bin 995 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 75 lira 68 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 591 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 137 lira 95 kuruş, satış fiyatı 2 bin 13 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 26 bin 158 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 555 bin 969 metreküp olarak kayıtlara geçti.