Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 83 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 178 bin 247 lira oldu. Bu rakam salı günü 7 milyon 455 bin 273 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 83 lira 14 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 882 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 145 lira 63 kuruş, satış fiyatı 2 bin 20 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 64 bin 837 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 495 bin 862 metreküp olarak kayıtlara geçti.