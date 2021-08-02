Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 154 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 83 bin 860 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 843 bin 494 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 154 lira 88 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 428 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 219 lira 53 kuruş, satış fiyatı 2 bin 90 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 660 bin 848 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 450 bin 260 metreküp olarak kayıtlara geçti.