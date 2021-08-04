Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 189 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 227 bin 222 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 5 milyon 198 bin 185 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 189 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 389 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 255 lira 55 kuruş, satış fiyatı 2 bin 123 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 24 bin 748 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 139 milyon 917 bin 116 metreküp olarak kayıtlara geçti.