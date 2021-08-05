Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 195 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 91 bin 738 lira oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 227 bin 222 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 195 lira 93 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 319 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 261 lira 81 kuruş, satış fiyatı 2 bin 130 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 565 bin 499 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 910 bin 838 metreküp olarak kayıtlara geçti.