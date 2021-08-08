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Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

08.08.2021 13:59
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 235 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 235 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 292 bin 613 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 160 bin 98 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 235 lira 69 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 604 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 302 lira 76 kuruş, satış fiyatı 2 bin 168 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 114 bin 673 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 772 bin 689 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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