Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 186 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 701 bin 674 lira oldu. Bu rakam pazar günü 2 milyon 778 bin 127 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 186 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 155 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 252 lira 10 kuruş, satış fiyatı 2 bin 120 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 519 bin 624 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 139 milyon 981 bin 788 metreküp olarak kayıtlara geçti.