Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 222 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 745 bin 888 lira oldu. Bu rakam salı günü 6 milyon 686 bin 494 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 222 lira 55 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 130 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 289 lira 23 kuruş, satış fiyatı 2 bin 155 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 118 bin 891 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 139 milyon 481 bin 657 metreküp olarak kayıtlara geçti.