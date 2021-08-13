Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 222 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 288 bin 994 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 745 bin 888 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 222 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 930 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 288 lira 76 kuruş, satış fiyatı 2 bin 155 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 668 bin 196 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 293 bin 591 metreküp olarak kayıtlara geçti.