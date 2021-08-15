Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 216 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 880 bin 893 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 288 bin 994 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 216 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 296 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 282 lira 52 kuruş, satış fiyatı 2 bin 149 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 125 milyon 487 bin 863 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 126 milyon 44 bin 159 metreküp olarak kayıtlara geçti.