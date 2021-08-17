Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 209 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 51 bin 949 lira oldu. Bu rakam pazar günü 1 milyon 923 bin 465 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 209 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 835 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 276 lira 7 kuruş, satış fiyatı 2 bin 143 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 725 bin 839 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 40 bin 178 metreküp olarak kayıtlara geçti.