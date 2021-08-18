Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 191 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 969 bin 60 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 51 bin 949 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 191 lira 68 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 810 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 257 lira 43 kuruş, satış fiyatı 2 bin 125 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 786 bin 993 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 143 milyon 584 bin 137 metreküp olarak kayıtlara geçti.