Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 168 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 488 bin 118 lira oldu. Bu rakam 20 Ağustos Cuma günü 4 milyon 80 bin 200 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 168 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 69 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 233 lira 13 kuruş, satış fiyatı 2 bin 103 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün ayrıca 127 milyon 347 bin 90 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 83 bin 686 metreküp olarak kayıtlara geçti.