Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 173 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 107 bin 552 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 614 bin 971 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 173 lira 49 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 810 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 238 lira 69 kuruş, satış fiyatı 2 bin 108 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 148 milyon 383 bin 184 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 147 milyon 972 bin 693 metreküp olarak kayıtlara geçti.