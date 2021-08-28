Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 160 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 322 bin 113 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 7 milyon 478 bin 596 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 160 lira 90 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 461 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 225 lira 73 kuruş, satış fiyatı 2 bin 96 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 144 milyon 513 bin 14 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 145 milyon 532 bin 934 metreküp olarak kayıtlara geçti.