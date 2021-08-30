Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 166 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 864 bin 859 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 8 milyon 927 bin 68 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 231 lira 98 kuruş, satış fiyatı 2 bin 101 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 166 lira 97 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 706 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 130 milyon 907 bin 63 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 74 bin 980 metreküp olarak kayıtlara geçti.