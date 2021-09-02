Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 185 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 208 bin 57 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 272 bin 719 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 250 lira 84 kuruş, satış fiyatı 2 bin 119 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 185 lira 28 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 462 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 149 milyon 488 bin 765 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 149 milyon 219 bin 252 metreküp olarak kayıtlara geçti.