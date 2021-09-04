Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 170 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 512 bin 377 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 477 bin 151 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 235 lira 66 kuruş, satış fiyatı 2 bin 105 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 170 lira 54 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 156 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 937 bin 639 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 136 milyon 15 bin 179 metreküp olarak kayıtlara geçti.