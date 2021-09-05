Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 210 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 817 bin 23 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 2 milyon 512 bin 377 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 277 lira 26 kuruş, satış fiyatı 2 bin 144 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 210 lira 93 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 725 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 354 bin 196 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 630 bin 733 metreküp olarak kayıtlara geçti.