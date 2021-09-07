Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 177 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 292 bin 987 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 486 bin 11 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 242 lira 44 kuruş, satış fiyatı 2 bin 111 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 177 lira 13 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 513 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 266 bin 644 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 932 bin 986 metreküp olarak kayıtlara geçti.