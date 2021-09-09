Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 155 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 529 bin 196 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 8 milyon 878 bin 88 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 155 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 494 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 220 lira 40 kuruş, satış fiyatı 2 bin 91 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 831 bin 361 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 144 milyon 972 bin 914 metreküp olarak kayıtlara geçti.