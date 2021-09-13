Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 185 lira 65 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 398 bin 692 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 209 bin 572 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 185 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 555 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 331 lira 95 kuruş, satış fiyatı 2 bin 120 lira 8 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 127 milyon 266 bin 775 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 291 bin 380 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi