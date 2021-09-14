Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 202 lira 12 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 134 bin 876 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 398 bin 692 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 202 lira 12 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 877 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 316 lira 5 kuruş, satış fiyatı 2 bin 136 lira 6 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 139 milyon 860 bin 298 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 525 bin 588??????? metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA
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