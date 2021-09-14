Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 202 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 134 bin 876 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 398 bin 692 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 202 lira 12 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 877 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 316 lira 5 kuruş, satış fiyatı 2 bin 136 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 860 bin 298 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 525 bin 588??????? metreküp olarak kayıtlara geçti.