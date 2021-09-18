Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 389 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 172 bin 71 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 544 bin 570 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 389 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 744 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 461 lira 47 kuruş, satış fiyatı 2 bin 318 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 144 milyon 21 bin 698 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 143 milyon 964 bin 691 metreküp olarak kayıtlara geçti.