Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

3 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 295,50 lira, en düşük 134,06 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 295,50 lira, en düşük 134,06 lira olarak belirlendi.


Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,74 artarak 110 milyon 433 bin 681 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 295,50 lira, en düşük saat 02.00'de 134,06 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 243,44 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 252,70 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 292,67 lira, en düşük 120,20 liradan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:40 Kaynak: AA

Ekonomi
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