Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

20 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 293,09 lira, en düşük 30 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 293,09 lira, en düşük 30 lira olarak belirlendi.


Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,2 artarak 110 milyon 749 bin 937 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 293,09 lira, en düşük saatler 02.00 ve 04.00'te 30 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 238,89 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 250,14 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 288,20 lira, en düşük 29 liradan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:21 Kaynak: AA

Ekonomi
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